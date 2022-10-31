وزير الخارجية يلتقي نظيره في الصومال على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الـ31 بالجزائر

وزير الخارجية يلتقي نظيره في الصومال على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الـ31 بالجزائر

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الإثنين وزير الخارجية بجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة أبشر جامع وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ31 في العاصمة الجزائر.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين واستعراض المواضيع والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري والتنسيق المشترك حيالها دعما وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك وضمانا لإنجاح أعمال القمة العربية.