“الاولمبية الكويتية” تشارك في ندوة تكافؤ الفرص الرياضية بين الجنسين

شاركت عضو مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية رئيسة لجنة رياضة المرأة فاطمة حيات في ندوة تكافؤ الفرص بين الجنسين في المجال الرياضي التي أقيمت في البحرين بحضور العديد من كبار القيادات الرياضية يتقدمهم رئيس الهيئة العامة للرياضة البحرينية رئيس اللجنة الاولمبية الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، ورئيس الاتحاد الدولي للسباحة الكابتن حسين المسلم، والأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الاولمبية الاردنية، والدكتورة حصة بنت خالد آل خليفة عضو مجلس ادارة اللجنة الاولمبية البحرينية والشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة عضو مجلس ادارة اللجنة الاولمبية البحرينية رئيسة لجنة رياضة المرأة.

المصدر اللجنة الاولمبية الكويتية