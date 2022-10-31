وزير الخارجية يلتقي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الـ31 بالجزائر

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الاثنين مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ31 في العاصمة الجزائر حيث استعرض المبعوث الأممي آخر المستجدات على الساحة الليبية والجهود التي يقوم بها في هذا الإطار.

ومن جانبه أعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن تمنياته بالتوفيق للسيد عبدالله باتيلي في مهام عمله كممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مجددا التأكيد على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه دولة ليبيا الشقيقة ودعمها لكافة الجهود والمساعي التي يقوم بها المبعوث الأممي لاستكمال المسار السياسي والتوصل إلى حل يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق للأمن والسلام والتنمية ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها.