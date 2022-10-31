وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح مغادرا الكويت إلى الأردن

وزير الدفاع يصل الى مدينة العقبة الاردنية للمشاركة بافتتاح معرض “سوفكس 2022”

31 أكتوبر، 2022
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وصل ممثل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح والوفد المرافق له الى مدينة العقبة الاردنية اليوم الاثنين للمشاركة في فعاليات افتتاح الدورة ال13 لمعرض ومؤتمر العمليات الخاصة (سوفكس 2022).

وكان على رأس مستقبليه سفير الكويت لدى الاردن عزيز الديحاني وعدد من أركان السفارة ومساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب الاردني العميد الركن عبدالله الشديفات.

وتأتي زيارة ممثل سمو رئيس الوزراء وزير الدفاع الى الاردن تلبية لدعوة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين للمشاركة في افتتاح معرض (سوفكس 2022).

المصدر
كونا
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31 أكتوبر، 2022
0 28 أقل من دقيقة

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