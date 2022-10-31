وزير الخارجية الكويتي يلتقي وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الـ31 بالجزائر

وزير الخارجية الكويتي يلتقي وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الـ31 بالجزائر

31 أكتوبر، 2022
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التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الإثنين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية الشقيقة عثمان الجرندي وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ31 في العاصمة الجزائر.

تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين واستعراض المواضيع والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري والتنسيق المشترك حيالها دعما وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك وضمانا لإنجاح أعمال القمة العربية.

المصدر
كونا
الوسوم
31 أكتوبر، 2022
0 22 أقل من دقيقة

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