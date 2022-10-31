“الاعلام” تطلق غدا محطة “دار الإذاعة” الخاصة بالأعمال الدرامية والأرشيفية القديمة

أعلنت وزارة الإعلام عن اطلاقها غدا محطة اذاعية وطنية تراثية جديدة ضمن باقة محطات اذاعة دولة الكويت تحت مسمى (دار الإذاعة) تتعلق بإذاعة الأعمال الدرامية والمسلسلات والبرامج والأغاني والأعمال الأرشيفية القديمة.

وقالت المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنوار مراد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن المحطة الإذاعية الجديدة خطوة تعكس أصالة الإنتاج الإذاعي وغزارته وتسعى لتقديم هذا المنتج الإعلامي للجمهور الكويتي المتذوق للفن الأصيل الممتد من بدايات الإذاعات العربية في أربعينيات القرن الماضي.

وأضافت مراد أن (دار الاذاعة) تخاطب كبار السن في ذكرياتهم وآمالهم وتوجه الشباب إلى الفنون الأصيلة والجادة الملتزمة التي كانت تبث عبر أثير الاذاعات العربية بشكل عام والاذاعة الكويتية بشكل خاص وتبث الطرب الأصيل الذي كان سائدا من خلال الأرشيف الغني بهذه المواد في مكتبة اذاعة دولة الكويت منذ عام 1951 وإلى وقتنا الحاضر.

من جهته أعرب وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الإذاعة بالتكليف يوسف السريع في تصريح مماثل ل(كونا) عن سعادته بإطلاق هذه المحطة الإذاعية الجديدة للاستفادة من خبرة الكبار في المجالات كافة وتنشيط الذاكرة الثقافية والفنية التي كانت سائدة في النصف الثاني من القرن الماضي وخلق مقاربة راهنة بين زمنين مختلفين.

وأكد السريع أن الإذاعة الجديدة تسعى لإعادة احياء هذه المواد الجميلة للشباب وتعريفهم على الارشيف الجميل للاذاعة وتلبية احتياجات ورغبات شريحة واسعة من المجتمع خاصة تلك اللقاءات القديمة الارشيفية.

وأوضح أن فترات البث التي ستعمل بها الاذاعة الجديدة ستمتد يوميا لمدة 8 ساعات من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا لافتا إلى انه تم تخصيص موجة شاغرة على (موجة AM تردد 1134) أو (موجة FM تردد 3ر96).