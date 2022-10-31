“الجامعة المفتوحة” بالكويت تستضيف معرضا حول سيرة الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود 13 نوفمبر المقبل

“الجامعة المفتوحة” بالكويت تستضيف معرضا حول سيرة الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود 13 نوفمبر المقبل

أعلن رئيس الجامعة العربية المفتوحة الدكتور محمد بن إبراهيم الزكري بأن الجامعة تستضيف في مقرها بالكويت معرض مؤسس الجامعة الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود طلال خلال الفترة من 13 إلى 20 نوفمبر المقبل تزامنا مع احتفالها بمرور 20 عاما على تأسيسها.

وأوضح الزكري في تصريح صحفي اليوم الاثنين أن المعرض يحمل عنوان (طلال تاريخ تقرأه الأجيال) ويعرض سيرة الأمير الراحل طلال بن عبدالعزيز آل سعود ويسلط الضوء على جهوده في مجال التعليم والتنمية وعلى محطات محورية من حياته.

وأشار إلى أن المعرض سيضم سبعة أقسام تستعرض سيرة الامير طلال التنموية وارتباطه الوثيق بالكويت قيادة وشعبا وجهوده كأحد رواد العمل الانساني والتطوعي والتنموي.

وأضاف أن أحد أقسام المعرض وهو (الوعد الوفي) سيسرد علاقة الوفاء بين الكبار والمؤسسين التي غرسها الأجداد ويقطف ثمارها الأبناء والأحفاد لافتا إلى أن الأمير طلال رحمه الله استلهم من والده المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله حبه وتقديره للكويت ومكانة أمرائها وشعبها لديه.

وذكر أن المعرض تم تصميمه وإخراجه عبر أفكار ابتكاريه من خلال التقنيات التي تجسر للزائر سيرة الأمير السعودي وجهوده التنموية ليبين الإرث الكبير الذي تركه من إنجازات وأفكار تخدم حاضر ومستقبل الأمة العربية والعالم في مختلف الجوانب لا سيما العلم والمعرفة والإنسانية والتي كانت تحظى باهتمام كبير جدا من قبل الراحل.