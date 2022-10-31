وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الـ31 في الجزائر

وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الـ31 في الجزائر

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الاثنين مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته ال31 في العاصمة الجزائر.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين واستعراض المواضيع والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري والتنسيق المشترك حيالها دعما وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك وضمانا لانجاح أعمال القمة العربية.