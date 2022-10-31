“مفوضية اللاجئين” تطلق مسابقة للطلاب والمهندسين بالكويت لتصميم مأوى للاجئين في بنغلاديش

أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مسابقة التصميم المعماري الأولى لمأوى اللاجئين في بنغلاديش وذلك للطلاب والمهندسين المعماريين الشباب في دولة الكويت بالتعاون مع كلية العمارة بجامعة الكويت والصندوق الكويتي للتنمية والمكتب العربي للاستشارات الهندسية.

وقالت ممثلة المفوضية لدى الكويت نسرين ربيعان في تصريح صحفي اليوم الاثنين على هامش اطلاق المسابقة إن هذه المبادرة الريادية فرصة للتوعية بالاحتياجات الإنسانية الملحة خاصة في ظل وجود البيئة المشجعة للتعاون الإبداعي في المجال الإنساني في دولة الكويت.

وأضافت ربيعان أن المسابقة التي تستمر حتى 22 يناير المقبل تسعى للتثقيف ونشر الوعي الإنساني من خلال الانشطة المبتكرة لتشجيع الشباب على العمل في الميدان الإنساني والتخطيط المعماري الابداعي استجابة لحالات الطواريء وحالات اللجوء والنزوح وظروفها المختلفة.

وبينت أنها تأتي تزامنا مع إعلان المفوضية عن رقم تاريخي جديد يفوق 100 مليون لاجيء ونازح مضيفة أن هنالك مليون لاجئ من الروهينغا في بنغلاديش يعيشون ظروفا صعبة ويواجهون تحديات كبيرة.

من جهته قال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية مروان الغانم في تصريح مماثل إن الصندوق له عدة مشاريع بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ساعدت في تحسين الظروف المعيشية للاجئين في المجتمعات المستضيفة لها.

وأضاف الغانم أن مشاركة الصندوق في هذه المسابقة تأتي ايمانا منه بأهمية دعم جهود الشباب الكويتي من خلال ابراز الابداع والابتكار في العمل الإنساني وتطويعه في تعدي العقبات التي تواجه اللاجئين في مختلف أنحاء العالم.

جانب مع الحضور في انطلاق مسابقة التصميم المعماري الاولى للمأوى للاجئين في بنغلاديش

من جانبها أكدت القائم بأعمال رئيس قسم العمارة بجامعة الكويت الدكتورة شيخة المباركي في تصريح مماثل إن المسابقة تهدف إلى تعزيز عملية الانخراط بتصميم الاعمال المعمارية ودمج ذلك مع العمل الخيري الانساني الذي يسهم بتكريس ثقافة العمل والابتكار لدى الطلبة.

وأضافت المباركي أن العمل على مثل هذه المشاريع يفتح افاق الطالب ويجعل منها منفذا لتفريغ طاقات الشباب بشكل حضاري وعلمي هادف موضحة أن مثل هذه المشاريع تقيم قدرة المعماري بالعمل وتوفير بيئة محفزة للابداع.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لدار المكتب العربي للاستشارات الهندسية المعماري طارق شعيب في تصريحه إن تنظيم المسابقة يأتي ضمن إطار الالتزام كجهة معمارية لها تاريخ وسجل حافل بالمشاريع التنموية وضمن هذا التعاون الثلاثي الريادي للمساهمة بتعزيز التوعية بالحاجة الملحة للاستجابة لأزمة المأوى العالمية والعمل على التخفيف من آثارها.

وأكد شعيب أن من أهم الأهداف تشجيع المعماريين الناشئين في الكويت على تبني مثل هذه القضايا كجزء من رسالتهم المهنية وتوجيههم عبر هذه المسابقة نحو ابتكار حلول معمارية اقتصادية ومستدامة من شأنها تطوير البيئة المبنية لهذه المجتمعات وتحسين جودة المعيشة لأفرادها قدر الإمكان.

وبين أن المعايير الرئيسية التي سيتم تأهيل مشاريع الطلبة على أساسها ستنظر إلى كيفية توظيف عوامل الابتكار والاستدامة والمرونة في النهج التصميمي ومدى استجابته للسياق المطروح كما ستقيم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع والقدرة على تلبية تكلفة البناء.

وتتضمن المسابقة ثلاثة مراكز للفائزين من فئة طلاب كلية العمارة وثلاثة مراكز للفائزين من فئة المشاركة العامة داخل دولة الكويت إذ سيتلقى الفائزون بالمركز الأول جائزة مادية بالإضافة لزيارة الميدان في بنغلاديش للتعرف على أنشطة المفوضية على الأرض للاجئي الروهينغا وجهودها في مجال المأوى والاستدامة والتخطيط.