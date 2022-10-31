“القوى العاملة”: تسجيل عدد من المخالفات في أحد المراكز الطبية بمحافظة العاصمة

“القوى العاملة”: تسجيل عدد من المخالفات في أحد المراكز الطبية بمحافظة العاصمة

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الاثنين عن تسجيل عدد من المخالفات ضمن حملتها التفتيشية التي قامت بها على أحد المراكز الطبية بمحافظة العاصمة منها مخالفة الكفيل نفسه ومخالفة العمالة المتواجدة على عقد حكومي اضافة الى وجود عمالة منزلية.

وقالت (القوى العاملة) في بيان صحفي إن الحملة التي قامت إدارة تفتيش العمل التابعة لقطاع الحماية في الهيئة بالتعاون مع إدارة تفتيش الأدوية الطبية التابعة لوزارة الصحة تهدف الى التأكد من إلتزام أصحاب العمل والعمالة بقانون العمل.

وأفادت بأن الحملة التفتيشية قامت أيضا بمصادرت الأدوية في المركز بسبب سوء تخزينها اضافة الى تسجيل مخالفة لدكتور لا يحمل ترخيص مزاولة المهنة من قبل وزارة الصحة مبينة انه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق جميع المخالفات.

وشددت على ضرورة إلتزام اصحاب العمل والعمالة بقانون العمل لتجنب الوقوع في المخالفات القانونية.