الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية

“الجهاز المركزي”: تجديد بطاقات المراجعة إلكترونيا بداية من الغد

31 أكتوبر، 2022
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أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عن بدء استقبال طلبات تجديد بطاقات المراجعة إلكترونيا عبر موقع الجهاز والاستعلام عن جاهزيتها اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وقال (الجهاز) في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين انه اطلق في شهر فبراير الماضي خدمة تجديد بطاقات الضمان الصحي والاستعلام عن جاهزيتها إلكترونيا اضافة الى الخدمات الالكترونية الاخرى ومنها خدمة اصدار الشهادات والوثائق (وثيقة زواج ووثيقة طلاق وحصر ورثة) والاستعلام عن جاهزيتها.

وأوضح ان إطلاق هذه الخدمة تهدف الى تسهيل وإنجاز معاملات المقيمين بصورة غير قانونية وتسريع وتيرة اصدار الوثائق داعيا الراغبين بتجديد البطاقات وإصدار الشهادات والوثائق إلكترونيا زيارة موقع الجهاز (es.carirs.gov.kw).

المصدر
كونا
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31 أكتوبر، 2022
0 77 أقل من دقيقة

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