أطفال يشاركون بزراعة 2000 سدرة بمنطقة العريفجان

“هيئة الشباب” تطلق حملة تطوعية لزراعة 2000 سدرة في محمية السدر بمنطقة العريفجان

31 أكتوبر، 2022
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أطلقت الهيئة العامة للشباب حملة تطوعية لزراعة 2000 سدرة في محمية السدر بمنطقة العريفجان تحت شعار (من أجل كويت خضراء) بمشاركة 36 متطوعا ومتطوعة وبالتعاون مع المبادر والناشط البيئي عبيد الشمري.

وأكدت الأنصاري أن الهيئة يدها ممدودة دائما للتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية وجمعيات النفع العام التي تهتم بالشباب وتقدم الدعم اللوجستي والإعلامي من باب المسؤولية المجتمعية بالاضافة إلى احتضان الطاقات الشبابية وتطوير مهاراتهم وشغل وقت فراغهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.

وذكرت أن الهيئة مستمرة بالإعلان عن كل ما هو جديد في مجال العمل التطوعي بالإضافة إلى تسجيل المتطوعين والمجاميع من خلال (بوابة أيادينا للعمل التطوعي) واصدار الشهادات إلكترونية بعدد الساعات التطوعية لكل متطوع شارك معها في العمل التطوعي عبر موقعها الإلكتروني (www.youth.gov.kw).

من جهته قال المبادر والناشط البيئي عبيد الشمري في تصريح مماثل إن المبادرة القادمة هي زراعة 3000 سدرة لما لها فوائد على البيئة والتربة والإقتصاد المحلي.

وأضاف الشمري أن هذه المبادرة تعد شراكة مجتمعية مع جهات خاصة وحكومية والمجاميع التطوعية المهتمين بالبيئة.

المصدر
كونا
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31 أكتوبر، 2022
0 9 دقيقة واحدة

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