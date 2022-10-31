بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 35.5 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 35.5 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشرها العام 5ر35 نقطة ليبلغ مستوى 41ر7318 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 49ر0 في المئة.

وتم تداول 3ر150 مليون سهم عبر 9195 صفقة نقدية بقيمة 16ر52 مليون دينار (نحو 158 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6ر16 نقطة ليبلغ مستوى 64ر5489 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 30ر0 في المئة من خلال تداول 9ر58 مليون سهم عبر 2982 صفقة نقدية بقيمة 7ر6 ملايين دينار (نحو 3ر20 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 4ر43 نقطة ليبلغ مستوى 94ر8190 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 53ر0 في المئة من خلال تداول 3ر91 مليون سهم عبر 6213 صفقة بقيمة 4ر45 مليون دينار (نحو 5ر137 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 17ر25 نقطة ليبلغ مستوى 80ر5648 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 45ر0 في المئة من خلال تداول 5ر45 مليون سهم عبر 1959 صفقة نقدية بقيمة 7ر5 مليون دينار (نحو 2ر17 مليون دولار).

وكانت شركات (المنار) و(معادن) و(تمدين ع) و(م الأعمال) الأكثر ارتفاعا أما شركات (وطني) و(بيتك) و(المتكاملة) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (رمال) و(وربة كبيتل) و(اكتتاب) و(منشآت) الأكثر انخفاضا.