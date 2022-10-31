وزير الخارجية يترأس وفد الكويت في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة

وزير خارجية الجزائر يرحب بمشاركة نظيره الكويتي في اجتماعات وزراء الخارجية التحضيرية للقمة العربية الـ31

31 أكتوبر، 2022
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أعرب وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية رمطان لعمامرة اليوم الاثنين عن ترحيبه الخاص جدا بوزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وذلك خلال مشاركاته في اجتماعات وزراء الخارجية التحضيرية والتشاورية للقمة العربية ال31 التي تستضيفها الجزائر.

وقال لعمامرة في كلمته خلال الاجتماع: “يسرني بداية أن أذكر على وجه الخصوص أخي وزميلي معالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة الذي يشارك لأول مرة بهذه الصفة الوزارية في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية التحضيري لقمة قادتنا.. لقد شاهدناه خلال هذه الأيام واستمتعنا بحكمته وحنكته وبآرائه المستنيرة ونعتبر الزميل الفاضل إضافة مرحب فيها من قبل الجميع في أسرة وزراء الخارجية العرب”.

المصدر
كونا
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31 أكتوبر، 2022
0 34 أقل من دقيقة

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