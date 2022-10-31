“زين” ترعى النسخة الثانية من دوري الاتحاد الكويتي للفروسية

أعلنت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها الذهبية للنسخة الثانية من دوري الاتحاد الكويتي للفروسية – رياضة قفز الحواجز، وذلك بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة، والذي انطلقت جولته الأولى في مركز الكويت للفروسية بمنطقة صبحان وسط مُشاركة العديد من الفرسان الذين مثّلوا مُختلف الأندية المحلية وحشد غفير من مُحبّي رياضة الفروسية.

وعبّرت زين عن فخرها باستمرار دعمها لهذا الحدث الرياضي المحلّي البارز الذي ترعاه للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع الاتحاد الكويتي للفروسية، حيث يأتي دعمها تحت مظلّة استراتيجيتها لتطوير قطاعي الرياضة والشباب في الكويت، فالشركة تؤمن كثيراً بالمواهب والقدرات الرياضية لشباب وشابّات الكويت، خاصةً مع شغف الكثير منهم برياضة الفروسية التي تتجذّر في هويتنا الكويتية والعربية والإسلامية.

وتقام النسخة الثانية من دوري الاتحاد الكويتي للفروسية – قفز الحواجز (موسم 2022-2023) بمُشاركة مئات الفرسان الذين يُمثّلون مُختلف أندية الفروسية العامة والخاصة في البلاد، حيث يتنافسون في عدة بطولات محليّة ضمن الدوري تُقام في عدد من الأندية المحلية منها نادي الصيد والفروسية ومركز الكويت للفروسية ونادي المسيلة للفروسية.

جانب من الجولة الأولى

وتحرص زين على تشجيع مُختلف الأنشطة الرياضية الرسمية التي تستضيفها الدولة بهدف المُساهمة في رفع اسم الرياضة الكويتية وتطويرها، حيث تؤمن أن لدى مؤسسات القطاع الخاص دور هام وحيوي في تنمية قطاعي الشباب والرياضة في الكويت، وهي تقوم بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعاية ودعم العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى على مستوى الكويت ومنها هذا الحدث المحلّي.

وأكدت الشركة أن رعايتها جاءت تماشياً مع استراتيجيتها الاجتماعية التي تنتهجها تجاه قطاع الرياضة والشباب، فهي تفخر برعاية ودعم مجموعة كبيرة من الرياضيين الكويتيين الذين يمثلون الكويت في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية من خلال إنجازاتهم التي تفخر الشركة بها، والعديد منهم في رياضة الفروسية.