صادرات النفط الخام الكويتي لليابان تتراجع بنسبة 36 في المئة

اظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الاثنين انخافا في صادرات النفط الخام الكويتي الى اليابان في سبتمبر الماضي في أول انخفاض له منذ شهرين بنسبة 36.0 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 3.81 ملايين برميل او 127 ألف برميل يوميا.

وقالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير اولي ان دولة الكويت باعتبارها رابع أكبر مزود نفط لليابان صدرت في الشهر الماضي نسبة 4.6 في المئة من اجمالي واردات اليابان من النفط الخام مقارنة بنسبة 8.1 في المئة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضافت ان اجمالي واردات اليابان من النفط الخام ارتفع في سبتمبر 11.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.76 مليون برميل يوميا للشهر ال14 على التوالي.

واشارت الوكالة الى ان الشحنات من الشرق الاوسط شكلت في الشهر الماضي نسبة 95.6 في المئة من الاجمالي مرتفعة بنسبة 2.9 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقا للبيانات عادت دولة الامارات الى صدارة قائمة مزودي اليابان بالنفط اذ ارتفعت الواردات منها بنسبة 38.6 في المئة عن العام السابق لتصل الى 1.24 مليون برميل يوميا فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بشحنات بلغت 921 ألف برميل يوميا مرتفعة بنسبة 7.7 في المئة.

وأوضحت ان قطر جاءت في المرتبة الثالثة بشحنات بلغت 251 ألف برميل يوميا والاكوادور في المرتبة الخامسة بشحناتها البالغة 55 ألف برميل يوميا على التوالي.

وتعد اليابان ثالث اكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة.