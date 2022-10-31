سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد يتوجه غدا إلى الجزائر لترؤس وفد الكويت في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية للدورة العادية الـ31

31 أكتوبر، 2022
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بحفظ الله ورعايته يغادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن غدا الثلاثاء 7 ربيع الثاني 1444ه الموافق 1 نوفمبر 2022م متوجها إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة لترؤس وفد دولة الكويت في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية للدورة العادية ال31 على مستوى القمة العربية والتي ستعقد في العاصمة الجزائر.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

المصدر
كونا
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31 أكتوبر، 2022
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