نائبة رئيس البرلمان الأوروبي تغادر البلاد بعد زيارة رسمية

غادرت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي والوفد المرافق لها البلاد مساء اليوم الأحد بعد زيارة رسمية استغرقت يومين.

وذكرت شبكة (الدستور) الاخبارية أنه كان في وداع المسؤولة الأوروبية على أرض المطار نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير.

وكانت كايلي وصلت الى البلاد أمس السبت والتقت خلال الزيارة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

كما التقت والوفد المرافق لها نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير ورئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية.