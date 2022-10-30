أمين “مجلس التعاون” يؤكد أهمية مجالات التكامل الاقتصادي الخليجي والعمل على استكمال تنفيذها

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف اليوم الأحد أهمية مجالات التكامل الاقتصادي الخليجي والعمل على استكمال تنفيذها.

وقالت امانة مجلس التعاون في بيان ان ذلك جاء في كلمة القاها الحجرف خلال انعقاد الاجتماع الأول بين أعضاء لجنة الرئاسة بالهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورئيس وأعضاء اتحاد الغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون عبر الاتصال المرئي بمشاركة عضو مكتب غرفة تجارة وصناعة الكويت أسامة النصف والأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور سعود المشاري.

وبين الحجرف انه “انطلاقا من حرصنا على تنسيق الجهود بين الكيانات القائمة تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي للتعاون والتكامل وتقديم المبادرات التي تعزز العمل الخليجي المشترك ومعالجة التحديات والصعوبات التي يواجهها جاء هذا اللقاء الاول بين الهيئة الاستشارية ومجلس الغرف الخليجية”.

وقال “اننا نتطلع من خلاله إلى تأسيس قاعدة تعاون وتكامل بين الهيئة والاتحاد تساهم في التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي والعمل على تذليلها وإيجاد حلول ناجعة لها وتقديم الدراسات والمبادرات الخلاقة التي تخدم القطاع الخاص الخليجي ما يساهم في تعميق التكامل الاقتصادي بدول المجلس وزيادة النمو الاقتصادي فيها”.

واكد حرص الأمانة العامة على بذل الجهود والتنسيق بين دول المجلس من خلال رصد ودراسة الفرص والممكنات التي تدعم التنسيق والتكامل في كافة المجالات بين الدول الاعضاء وخاصة في الجوانب الاقتصادية والتنموية.

كما شدد على أهمية التعرف على التحديات الاقتصادية وعوائق التجارة البينية التي يواجهها التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وعرضها على اللجان الوزارية المختصة لمعالجتها والبحث عن حلول مستدامة وتقديم المبادرات التي تعزز التعاون القائم والمتواصل بين القطاعين العام والخاص.

واضاف الحجرف ان الأمانة حرصت في نفس الوقت على تطوير التعاون مع الكيانات والمنظمات الاقليمية والدولية في الجوانب الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وعقد اللقاءات المشتركة معها لدعم وحماية المصالح الاقتصادية لدول المجلس وتعزيزها.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي تهدف إلى تأسيس قاعدة تعاون وتكامل بين الهيئة والاتحاد وتساهم في التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي والعمل على تذليلها وإيجاد حلول ناجحة لها وتقديم الدراسات والمبادرات الخلاقة التي تخدم القطاع الخاص الخليجي ما يساهم في تعميق التكامل الاقتصادي بدول المجلس وزيادة النمو الاقتصادي فيها.