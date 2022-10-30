الموقوف

الداخلية: ضبط مصنع لانتاج المواد المخدرة

30 أكتوبر، 2022
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استمراراً لتوجيهات وتعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح واشراف وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس والحرص على تكثيف الحملات الأمنية لملاحقة مهربي وتجار المواد المخدرة.

اسفرت جهود قطاع الامن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن ضبط شخص وبحوزته نصف كيلو من مادة الحشيش و8 كيلو مواد خام لتصنيع مادة الشبو. ومجموعة كبيرة ومتنوعه من مواد تصنيع المخدرات وعدد 5 جرام من مادة الكيميكال. وعدد 20 جرام من زيت الحشيش. وميزان إلكتروني حساس.

وتم احالته والمضبوطات لجهات الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقه.

المصدر
وزارة الداخلية
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30 أكتوبر، 2022
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