سمو رئيس مجلس الوزراء يجري اتصالا مع نظيره العراقي للتهنئة بمنح مجلس النواب العراقي الثقة للحكومة الجديدة برئاسته

أجرى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم مع معالي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق محمد شياع السوداني أعرب فيه سموه عن خالص تهانيه بمناسبة منح مجلس النواب العراقي الثقة للحكومة الجديدة برئاسة معاليه.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال على عمق العلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيق معربا عن تطلعه إلى تعزيز وتنمية هذه العلاقات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار سموه إلى أهمية تنسيق المواقف الثنائية في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك معربا عن تمنياته لمعاليه بكل التوفيق والسداد وللشعب العراقي الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.