سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح

سمو رئيس مجلس الوزراء يجري اتصالا مع نظيره العراقي للتهنئة بمنح مجلس النواب العراقي الثقة للحكومة الجديدة برئاسته

30 أكتوبر، 2022
0 16 أقل من دقيقة

أجرى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم مع معالي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق محمد شياع السوداني أعرب فيه سموه عن خالص تهانيه بمناسبة منح مجلس النواب العراقي الثقة للحكومة الجديدة برئاسة معاليه.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال على عمق العلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيق معربا عن تطلعه إلى تعزيز وتنمية هذه العلاقات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار سموه إلى أهمية تنسيق المواقف الثنائية في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك معربا عن تمنياته لمعاليه بكل التوفيق والسداد وللشعب العراقي الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.

المصدر
كونا
الوسوم
30 أكتوبر، 2022
0 16 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس جمهورية كوريا بضحايا حادث التدافع في العاصمة سيول

30 أكتوبر، 2022

“الخارجية” تعرب عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع العراق جراء حادث انفجار صهريج شرق بغداد

30 أكتوبر، 2022

“الطيران المدني” الكويتية توقع مع نظيرتها السودانية اتفاقية حول زيادة عدد الرحلات بين البلدين

30 أكتوبر، 2022

“الخارجية” تعرب عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع جمهورية كوريا جراء حادث التدافع الذي وقع في سيؤول

30 أكتوبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى