سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس جمهورية كوريا بضحايا حادث التدافع في العاصمة سيول

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث التدافع الذي وقع يوم أمس خلال إحدى الاحتفالات في العاصمة سيول وأسفر عن سقوط أكثر من 150 من الضحايا والعديد من المصابين راجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء، متمنيا سموه حفظه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية كوريا المزيد من الرقي والازدهار.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث التدافع الذي وقع يوم أمس خلال إحدى الاحتفالات في العاصمة سيول وأسفر عن سقوط أكثر من 150 من الضحايا والعديد من المصابين متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.