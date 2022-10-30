“الميزانيات”: توافق على 300 مليون دينار بدل نقدي للإجازات .. واللجنة تصوت غدا على الميزانية العامة للدولة

حسمت لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اجتماعها اليوم الأحد بالتوافق مع الحكومة موضوعات بيع الإجازات ومكافآت الجهات المتبقية من العاملين في الصفوف الأمامية وصرف بدل الإيجار لمن أجرى البدل الإسكاني، على ان تصوت خلال اجتماع يعقد غدا الاثنين على الميزانية العامة للدولة.

وأوضح رئيس اللجنة النائب د. عادل الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ان الاجتماع تم بحضور وزير المالية عبدالوهاب الرشيد ووكيل الوزارة والفريق التابع، وتم الاتفاق على تخصيص مبلغ 300 مليون دينار كبدل نقدي لبيع الإجازات.

وبين ان هذا المبلغ لم يكن ضمن الميزانية العامة ولكنه أرفق بالتوافق بين وزارة المالية ولجنة الميزانيات، وبالأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي وردت منها إزالة سقف الـ 3 شهور، معتبرا أن انجاز الموضوع تعاون كبير من قبل الحكومة.

وأشار إلى أن هذا المبلغ سيستخدم خلال الخمسة أشهر القادمة، على أن تكون الأولوية في بيع الإجازات للكويتيين، وإزالة شروط بدل الامتياز، ومضي عام بحيث يتاح بيع الإجازات سنويا، وأن تقوم وزارة المالية بتنظيم الصرف لضمان توزيع المبلغ على أكبر شريحة من المواطنين بفتح السقف ومن دون الإلزام بمدة الـ 90 يوما.

وفيما يخص مكافأة الجهات المتبقية للعاملين في الصفوف الأمامية أوضح الدمخي أنه تم الاتفاق على زيادة مبلغ 37 مليون دينار لتغطية مكافآت الصفوف الأمامية للعاملين في القطاع النفطي بعد أن كان المبلغ 120 مليون دينار فقط للعاملين في الصفوف الأمامية للعاملين في الإدارة العامة للإطفاء والحرس الوطني ووزارة الدفاع.

كما أعلن عن الاتفاق على إضافة مبلغ 10 ملايين دينار كبدل إيجار لمن أجرى البدل الإسكاني، منوها أن اللجنة ستجتمع غدا للتصويت على الميزانية العامة للدولة وميزانيات الجهات المستقلة والجهات الملحقة.