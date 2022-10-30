نائبة رئيس البرلمان الأوروبي تلتقي رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة

التقت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي والوفد المرافق لها اليوم في مجلس الأمة برئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد.

وحضر اللقاء رئيس اللجنة النائب عبد الله المضف، ومقرر اللجنة النائب مرزوق الحبيني، وأعضاء اللجنة النواب د. عبد الكريم الكندري ود. عبد العزيز الصقعبي، ويوسف البذالي، إضافة إلى رئيسة بعثة الشرف المرافقة النائبة د.جنان بوشهري والنائبة عالية الخالد، والقائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت جديميناس فرانافيشيوس.

واستعرض اللقاء علاقات التعاون بين مجلس الأمة الكويتي والبرلمان الأوروبي، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.