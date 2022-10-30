جامعة الكويت تعلن الفائزين بجوائز الأبحاث العلمية للعام الأكاديمي “2022/2021”

اعتمد مدير جامعة الكويت الدكتور يوسف الرومي توصيات اللجان العليا الخاصة بجوائز قطاع الأبحاث (جائزة الباحث المتميز – جائزة أفضل باحث من الشباب – جائزة التميز البحثي لطلبة الدراسات العليا) للعام الأكاديمي (2022/2021).

وأشاد القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث الدكتور علي المطيري في بيان صحفي اليوم الأحد بجميع أعضاء اللجان العليا لجوائز قطاع الأبحاث على كل ما بذلوه من جهود واضحة في دراسة وتقييم طلبات المرشحين وبدوره أعلن أسماء الباحثين متمنيا لهم مزيدا من النجاح في المستقبل.

وقال المطيري إن الفائزين بجائزة الباحث المتميز للعام الأكاديمي 2022/2021 في مجال الآداب والعلوم الإنسانية هم الدكتور يعقوب الكندري من قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بكلية العلوم الاجتماعية والدكتور تركي الشمري من قسم التمويل والمنشآت المالية بكلية العلوم الإدارية بالإضافة الى الدكتور عمار صفر من قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية.

وأضاف أنه في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية فاز الدكتور علي بومجداد من قسم الكيمياء بكلية العلوم والدكتور بدر العنزي من قسم إدارة التقنية البيئة بكلية العلوم الحياتية.

وأفاد بأن فاز بجائزة أفضل باحث من الشباب في مجال الآداب والعلوم الاجتماعية كل من الدكتورة هدى المؤمن من قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية والدكتورة مريم الكندري من قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية.

وأشار إلى أنه في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية فاز الدكتور عمار بهمن من قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة والبترول والدكتورة دانة معرفي من قسم طب الأطفال بكلية الطب.

ولفت إلى أن الفائزين بجائزة التميز البحثي لطلبة الدراسات العليا من درجة الدكتوراه هم محمد العوضي من قسم علم الأحياء المجهرية بكلية الطب وعلا مغنية من قسم علم الأحياء المجهرية بكلية الطب.

وقال إنه بدرجة الماجستير فاز كل حسين بدران من قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة والبترول واسراء علي من قسم علم العقاقير والمداواة بكلية الصيدلة وروان كتانه ومنيرة الفرحان من قسم التشريح بكلية الطب.