السعدون يستقبل نائبة رئيس البرلمان الأوروبي

السعدون يستقبل نائبة رئيس البرلمان الأوروبي

30 أكتوبر، 2022
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استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون في مكتبه اليوم نائبة رئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي والوفد المرافق لها وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية للكويت.

وحضر اللقاء نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير ورئيس بعثة الشرف المرافقة النائبة د.جنان بوشهري والنائبة عالية الخالد والقائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت جديميناس فرانافيشيوس.

وتناول اللقاء أهم ملفات التعاون الثنائي بين البرلمان الأوروبي ومجلس الأمة الكويتي، إضافة إلى بحث أهم الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

يذكر إن كايلي وصلت إلى الكويت يوم أمس في زيارة رسمية تستغرق يومين.

المصدر
الدستور
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30 أكتوبر، 2022
0 45 أقل من دقيقة

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