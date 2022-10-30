“التطبيقي” تنظم معرض الفرص الوظيفية والدراسية الخامس 28 نوفمبر المقبل

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ممثلة بإدارة متابعة الخريجين وسوق العمل تنظيمها المعرض السنوي الخامس للفرص الوظيفية والدراسية في 28 نوفمبر المقبل للطلبة الخريجين ويستمر ثلاثة أيام.

وأكد نائب المدير العام للخدمات الأكاديمية المساندة ونائب المدير العام للتخطيط والتنمية بالإنابة الدكتور جاسم الاستاد في تصريح صحفي اليوم الأحد حرص الهيئة على دعم طلبتها من الخريجين وتعزيز العلاقة بينهم وبين سوق العمل.

وأوضح الاستاد أن العلاقات الوطيدة التي تربط الهيئة مع الكثير من مؤسسات الدولة المختلفة ساهمت في تنمية وتطوير واستحداث الكثير من التخصصات لرفع مستوى التحصيل العلمي للطلبة.

وذكر أن المعرض هذا العام يهدف إلى توعية الطلبة الخريجين والمتوقع تخرجهم بمتطلبات سوق العمل من الفرص الوظيفية المتاحة في القطاعين الحكومي والخاص وتذليل الصعوبات أمام الخريجين الباحثين عن فرص وظيفية ودراسية بما يتفق مع تخصصاتهم.

وأضاف أن فعاليات المعرض تشمل ورشا تدريبية تساعد بتأهيل وتدريب الخريجين للانخراط بسوق العمل وتوعية جهات سوق العمل والتعليم بالتخصصات والمخرجات التي تقدمها كليات ومعاهد الهيئة.

ودعا جميع الطلبة الخريجين والمتوقع تخرجهم في كليات ومعاهد الهيئة للمشاركة بالفعاليات والاطلاع على متطلبات الوظائف والاستفادة من العروض الدراسية الوظيفية التي تقدمها الجهات المشاركة بالمعرض.