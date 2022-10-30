الرئيس اللبناني يوقع مرسوم إقالة الحكومة ويغادر القصر الرئاسي

غادر الرئيس اللبناني، ميشال عون، القصر الرئاسي، الأحد، قبل انتهاء ولايته رسميا منتصف ليل الاثنين.

وقال عون في خطاب مباشر عقب مغادرته القصر “وقعت صباح اليوم مرسوما باعتبار حكومة تصريف الأعمال مستقيلة”.

وأضاف: “اليوم نهاية مرحلة ولكن ستبدأ مرحلة أخرى من النضال القوي، ولبنان مسروق من قبل القطاع المصرفي وهذا يحتاج إلى جهد لاقتلاع الفساد من جذوره”.

وأكد عون أن “المنظومة الحاكمة عطلت القضاء، وأن حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، محمي من المنظومة الحاكمة”.

وقال: “بالرغم من كل التجاوزات المالية والانهيار الاقتصادي لم نتمكّن من إيصال حاكم مصرف لبنان إلى القضاء لأنّ المنظومة الحاكمة منذ 32 سنة تحميه”.

وغادر رئيس الجمهورية اللبناني البالغ من العمر 89 عاما، القصر الجمهوري في بعبدا، الأحد، قبل انتهاء ولايته الدستورية منتصف ليل الاثنين، مسلما كرسيه الرئاسي للفراغ في بلد عملته المحلية منهارة وارتفعت فيه نسب الفقر خلال إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم وفق البنك الدولي.

وألقى عون الخطاب أمام بعض الجماهير التي تدعم حزبه (التيار الوطني الحر) أمام القصر الجمهوري، الذين نصبوا الخيم منذ يوم السبت.

وفي تقرير سابق لموقع “الحرة”، رأى خبراء في القانون إن استمرار حكومة تصريف الأعمال هو أمر واقع محمي بالدستور. وبحسب ما يؤكد المحامي المحاضر في كليات الحقوق هيثم عزو لموقع “الحرة”، فإن الدستور ينص صراحة أنه في حال الشغور في منصب رئاسة الجمهورية، فإن صلاحيات الرئيس، تناط وكالة بمجلس الوزراء، “وذلك يعني أن مجلس الوزراء الموجود يصبح هو الوكيل بنص دستوري، دون أن يغير ذلك بشكل هذه الحكومة وكيانها الدستوري، سواء أكانت حكومة عادية أم حكومة مستقيلة.”

ويعيد المحامي اللبناني ذلك إلى أسباب واعتبارات قانونية عدة، “أولها أن الحكومة المستقيلة يمكنها أن تصرف الأعمال لضمان استمرارية عمل المرافق العامة، وبالتالي يمكنها أيضا أن تصرف الأعمال الخاصة أيضا بالرئاسة من أجل ذات الغاية ووحدة العلة وهي استمرارية المرافق العامة”.