“الخدمة المدنية”: انتهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الاشرافية

أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الأحد انتهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الاشرافية واستئناف التعيين وشغل هذه الوظائف مع مراعاة كل القواعد والأحكام والاجراءات المقررة قانونا بهذا الشأن.

وأكد (الديوان) في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) استمرار وقف النقل والندب والاعارة الذي سبق أن قرره مجلس الخدمة المدنية وفقا للاحكام والقواعد الواردة في تعميم الديوان رقم (10) لسنة 2013 وتعديلاته للمدة التي يحددها (مجلس الخدمة).