بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 51.8 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 51.8 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 8ر51 نقطة ليبلغ مستوى 88ر7282 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 72ر0 في المئة.

وتم تداول 4ر180 مليون سهم عبر 8623 صفقة نقدية بقيمة 12ر48 مليون دينار (نحو 8ر145 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 19ر44 نقطة ليبلغ مستوى 04ر5473 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 81ر0 في المئة من خلال تداول 4ر94 مليون سهم عبر 3783 صفقة نقدية بقيمة 5ر10 ملايين دينار (نحو 8ر31 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 03ر56 نقطة ليبلغ مستوى 51ر8147 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 69ر0 في المئة من خلال تداول 9ر85 مليون سهم عبر 4840 صفقة بقيمة 5ر37 مليون دينار (نحو 6ر113 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 7ر39 نقطة ليبلغ مستوى 63ر5623 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 71ر0 في المئة من خلال تداول 2ر79 مليون سهم عبر 2718 صفقة نقدية بقيمة 3ر9 مليون دينار (نحو17ر28 مليون دولار).

وكانت شركات (كميفك) و(أسيا) و(معادن) و(نابيسكو) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(آلافكو) و(أعيان) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (رمال) و(منشآت) و(مدار) و(كفيك) الأكثر انخفاضا.