استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم المستشار محمد جاسم بن ناجي الذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه رعاه الله بمناسبة تعيينه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية والمستشار محمد عبدالله أبوصليب الذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه حفظه الله بمناسبة تعيينه رئيس محكمة الاستئناف والمستشار يونس محمد الياسين الذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه حفظه الله بمناسبة تعيينه نائب رئيس محكمة الاستئناف.

كما استقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار محمد جاسم بن ناجي ونائب رئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل ماجد بورسلي ورئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد عبدالله أبوصليب والنائب العام المستشار سعد عبدالكريم الصفران ونائب رئيس محكمة الاستئناف المستشار يونس محمد الياسين ووكيل محكمة التمييز المستشار إسحاق حسين الكندري ووكيل وزارة العدل عمر خالد الشرقاوي.

حضر المقابلة معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز ماجد الماجد ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب.

سمو ولي العهد يستقبل محمد بن ناجي ومحمد أبوصليب ويونس الياسين لأداء اليمين الدستورية