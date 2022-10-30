الذهب ينخفض إلى 1644 دولارا للاونصة في نهاية تداولات الاسبوع الماضي

انخفضت أسعار الذهب إلى مستوى 1644 دولارا امريكيا للاونصة بانخفاض قدره 22 دولارا بنهاية تداولات الاسبوع الماضي مع استمرار الضغوط السعرية التي يتعرض لها للشهر الثاني على التوالي.

وقال تقرير شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد ان قوة العملة الامريكية سبب مباشر في التذبذب الحاد الذي يتعرض له الذهب وسط توقعات بمزيد من رفع الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي (البنك المركزي).

ونقل التقرير عن رئيس التخطيط الاستراتيجي لدى الشركة عادل الفضلي قوله ان البيانات الامريكية الصادرة يوم الجمعة الماضي تشير الى ثبات مؤشر التضخم خلال شهر سبتمبر حيث ظل قرب اعلى مستوياته في اربعة عقود وفقا لقياس مؤشر نفقات الاستهلاك (سي بي اي) الذي ارتفع بنسبة 5ر0 في المئة مقارنة بشهر اغسطس الماضي.

واضاف الفضلي ان التضخم في الاقتصاد الامريكي لا ينخفض كما يتمناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي ما يعني المزيد من سياسات التشدد المالي في الاشهر المقبلة ورفع اسعار الفائدة الى معدلات غير مسبوقة حتى تتحقق نسبة التضخم التي يهدف إليها عند 2 او 3 في المئة على اساس سنوي.

واشار الى ارتفاع مؤشر الدولار الامريكي بنسبة 2ر0 في المئة ليثبت عند 90ر110 نقطة فيما تجاوزت عائدات سندات الخزانة الأمريكية (استحقاق 10 سنوات) عتبة 4 في المئة.

وبين ان الاسواق المالية تترقب اجتماع لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الشهر المقبل مع توقعات برفع الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي في محاولة لكبح جماح التضخم في الولايات المتحدة ما يعني المزيد من الضغط على اسعار الذهب في السوق العالمية.

وذكر ان العقود الاجلة للذهب (تسليم ديسمبر) انخفضت بنسبة 3ر1 في المئة او ما يعادل 8ر20 دولار للاونصة في البورصات العالمية مع توقعات باستمرار التذبذب الحاد لأسعاره خلال الاسابيع المقبلة.

وعن السوق المحلي افاد الفضلي ان سعر الذهب عيار (24) بلغ 5ر16 دينار للجرام الواحد في حين سجل عيار (21) مبلغ 4ر14 دينار للجرام فيما سجلت الفضة 240 دينارا للكيلوغرام.