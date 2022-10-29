وزير الخارجية يترأس وفد الكويت في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة

وزير الخارجية يترأس وفد الكويت في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بالجزائر

30 أكتوبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

ترأس وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم السبت وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته ال31 المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة الجزائر.

وتم خلال الاجتماع مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية الراهنة والتي سيتم رفعها إلى أصحاب الجلالة والسمو والفخامة القادة في القمة العربية.

المصدر
كونا
الوسوم
30 أكتوبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

نائبة رئيس البرلمان الأوروبي تصل إلى البلاد في زيارة رسمية

29 أكتوبر، 2022

وزير الخارجية يترأس وفد الكويت باجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري العربي في الجزائر

29 أكتوبر، 2022

الديوان الأميري ينعى المغفور لها أرملة الشيخ ناصر العذبي المحمد الصباح

29 أكتوبر، 2022

وفاة مواطن سعودي في حادث تصادم على طريق السالمي

29 أكتوبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى