وزير الخارجية يترأس وفد الكويت في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بالجزائر

وزير الخارجية يترأس وفد الكويت في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بالجزائر

ترأس وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم السبت وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته ال31 المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة الجزائر.

وتم خلال الاجتماع مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية الراهنة والتي سيتم رفعها إلى أصحاب الجلالة والسمو والفخامة القادة في القمة العربية.