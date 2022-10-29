إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال في الخليل

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم السبت عن إصابة فلسطينيين اثنين بينهما سائق إسعاف برصاص قوات الاحتلال قرب مستوطنة (كريات أربع) المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بمدينة (الخليل) بالضفة الغربية.

وقالت الجمعية في بيان إن قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف تابعة لها بالرصاص ما أدى إلى إصابة “ضابط الإسعاف” ويدعى أحمد أبو خالد برصاصة في الكتف أثناء تأديته لعمله إضافة إلى إصابة شاب فلسطيني آخر جرى نقلهما إلى مستشفى الأهلي في (الخليل).

وأفاد البيان أن طاقم الإسعاف كان في مهمة عمل لإجلاء مصاب فلسطيني قرب مستوطنة (كريات أربع) لكن قوات الاحتلال أطلقت النار فور وصول مركبة الإسعاف للمنطقة.

وفي المقابل قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن خمسة مستوطنين أصيبوا إثر عملية إطلاق للنار بمستوطنة (كريات أربع).

وأضاف أنه تم قتل منفذ العملية فيما تواصل قوات الجيش الإسرائيلي تفتيش المنطقة بحثا عن شخصين إضافيين.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن خمسة إسرائيليين أصيبوا بعملية إطلاق النار واصفة إصابة أحدهم بالحرجة.