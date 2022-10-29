كاظمة بطلا لكأس السوبر المحلي لكرة اليد بفوزه على الكويت والسالمية ثالثا

حقق نادي كاظمة اليوم السبت كأس السوبر المحلي لكرة اليد بعد فوزه على نظيره الكويت بنتيجة (24-23) فيما حصد السالمية المركز الثالث بفوزه على الفحيحيل (26-25).

وشهدت صالة الشيخ سعد العبدالله للصالات المغلقة مباريات مثيرة في افتتاح منافسات الموسم الرياضي (2022-2023) للاتحادالكويتي لكرة اليد متمثلا بكأس السوبر.

وتغلب كاظمة على الكويت الذي هيمن على بطولات كرة اليد المحلية في السنوات الأخيرة وسيطر الأول على المباراة منذ بدايتها حتى آخر فترات اللقاء الذي شهد تنافسا شديدا إذ قلص الكويت الفارق وكاد أن يتعادل لتنتهي المباراة بفوز كاظمة.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث فاز السالمية على الفحيحيل بنتيجة (26-25) في مباراة شهدت تقاربا كبيرا في المستوى لكن السالمية استطاع في النهاية حسم المباراة وتحقيق المركز الثالث.

وكان كأس السوبر هذا الموسم شهد مشاركة أربعة فرق هي كاظمة والكويت والسالمية والفحيحيل حيث واجه كاظمة السالمية في قبل النهائي والكويت أمام الفحيحيل.