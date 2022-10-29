علم للأمم المتحدة أمام مكاتب للمنظمة في جنيف

الأمم المتحدة تدعو الى الحفاظ على اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بعد الإعلان الروسي

29 أكتوبر، 2022
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دعت الأمم المتحدة السبت الى بذل كل ما هو ممكن للحفاظ على الاتفاق المتصل بتصدير الحبوب الأوكرانية، وذلك بعد إعلان روسيا تعليق مشاركتها فيه بسبب هجوم بطائرات مسيرة استهدف سفنها في القرم.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الأممية ستيفان دوجاريك في بيان “من الحيوي أن يمتنع كل الأطراف عن أي عمل من شأنه أن يعرض اتفاق الحبوب في البحر الأسود للخطر”، مؤكدا أن لهذا الاتفاق “أثرا إيجابيا” لتأمين الغذاء للملايين في مختلف أنحاء العالم.

المصدر
أ ف ب
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29 أكتوبر، 2022
0 14 أقل من دقيقة

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