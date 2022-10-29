ميناء أوديسا

روسيا تعلن تعليق مشاركتها في الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية

29 أكتوبر، 2022
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أعلنت روسيا السبت تعليق مشاركتها في الاتفاق الذي يضمن مواصلة تصدير الحبوب الأوكرانية، الحيوية للإمدادات الغذائية للدول الفقيرة، وذلك بعد هجوم بطائرات مسيرة استهدف صباحا سفنا روسية في شبه جزيرة القرم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام “بالنظر الى العمل الإرهابي الذي نفذه نظام كييف بمشاركة خبراء بريطانيين ضد سفن في أسطول البحر الأسود وسفن مدنية تشارك في (ضمان) أمن ممرات (نقل) الحبوب، تعلق روسيا مشاركتها في تطبيق الاتفاق حول صادرات المنتجات الزراعية من المرافئ الأوكرانية”.

المصدر
أ ف ب
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29 أكتوبر، 2022
0 13 أقل من دقيقة

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