الراميتان عادل والحوال تتوجان بأولى مسابقات بطولة سمو ولي العهد الكبرى الثالثة للرماية

توجت الراميتان أفراح عادل وسارة الحوال بأولى الميداليات الذهبية الخاصة بمسابقات السيدات ضمن بطولة (سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح) السنوية الكبرى الثالثة للرماية المتواصلة على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية بمشاركة كبيرة.

وتمكنت الرامية عادل من احراز المركز الأول لمنافسات رماية (سكيت) والتي شهدت مشاركة كبيرة متقدمة على كل من زميلتيها ايمان الشماع التي جاءت ثانية محرزة الميدالية الفضية وشيخة الرشيدي التي احتلت المركز الثالث بالميدالية البرونزية.

جانب من منافسات نهائي رماية (سكيت)

بدورها نالت الرامية الحوال الذهب بعد فوزها بالمركز الأول لمنافسات رماية (تراب) في حين احرزت الرامية فاطمة فوزي المرتبة الثانية والميدالية الفضية بينما حصدت الرامية شهد الحوال المركز الثالث والميدالية البرونزية.

جانب من منافسات نهائي رماية (تراب)

وبفئة الناشئين التي أقيمت على ميادين النادي فرع الجهراء) حصد الرامي تركي المطيري الميدالية الذهبية لمسابقة البندقية (ضغط هواء 10 أمتار) تلاه زميله سالم دهش الذي حل ثانيا فيما ذهب المركز الثالث لعبدالرحمن العنزي.

وتمكن الرامي علي سليمان من الحصول على الميدالية الذهبية لمسابقة رماية المسدس (10 أمتار هواء) فيما حل في المركز الثاني الرامي يوسف العربيد لينال الفضة في حين جاء الرامي بندر الشمري في المركز الثالث ليحصل على البرونزية.

وفي هذا الصدد أعربت الرامية عادل في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب ختام المسابقة عن فرحتها الغامرة بتحقيق لقب هذه البطولة الكبيرة التي تحرص جميع الراميات الكويتيات للظفر بها كونها من البطولات الكبرى التي يقيمها النادي سنويا مثنية على جهود المتميزة لنادي الرماية الكويتي الرياضي بتنظيم المسابقات بصورة جيدة.

وأضافت أن المعسكر الخارجي الذي أقامه النادي لراميات المنتخب الكويتي في كرواتيا بالفترة الماضية كان له أثر طيب بتحقيقها وزميلتها لارقام عالية في المسابقة التي اتسمت بالقوة والندية في كل مراحلها مهنئة جميع الفائزات في المسابقتين.