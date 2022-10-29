وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله يلتقي وزير خارجية دولة فلسطين د. رياض المالكي

وزير الخارجية يلتقي يلتقي وزير خارجية دولة فلسطين د. رياض المالكي على هامش الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ31 في الجزائر

29 أكتوبر، 2022
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التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم السبت مع وزير خارجية دولة فلسطين الشقيقة الدكتور رياض المالكي وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته ال31 في العاصمة الجزائر.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين واستعراض المواضيع والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري والتنسيق المشترك حيالها دعما وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك وضمانا لانجاح أعمال القمة العربية.

المصدر
كونا
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29 أكتوبر، 2022
0 18 أقل من دقيقة

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