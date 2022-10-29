وزير الخارجية يلتقي وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية على هامش الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ31 في الجزائر

وزير الخارجية يلتقي وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية على هامش الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ31 في الجزائر

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم السبت مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا الشقيقة الدكتورة نجلاء المنقوش وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته ال31 في العاصمة الجزائر.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين واستعراض المواضيع والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري والتنسيق المشترك حيالها دعما وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك وضمانا لانجاح أعمال القمة العربية.