رئيس هيئة قناة السويس: إيرادات القناة خلال شهر أكتوبر تسجل 703.4 مليون دولار

بلغت إيرادات قناة السويس 703.4 مليون دولار في شهر أكتوبر تشرين الجاري، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 27.2% أو 150.5 مليون دولار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر 2022 سجلت عبور 2117 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1847 سفينة خلال شهر أكتوبر من العام الماضي بفارق 270 سفينة بنسبة زيادة قدرها 14.6%.

وأضاف أن إجمالي الحمولات الصافية بلغ 126.5 مليون طن مقابل 112.3 مليون طن خلال شهر أكتوبر من العام الماضي بفارق 14.2 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 12.6%.

وسجلت حركة الملاحة بالقناة خلال الشهر الجاري ارتفاعاً على صعيد إحصائيات العبور اليومية، محققة أعلى معدل عبور يومي وأكبر حمولة صافية يومية للسفن العابرة في تاريخ القناة، وذلك يوم الثلاثاء 18 أكتوبر، حيث عبرت 90 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 6.2 مليون طن.