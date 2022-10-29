وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله يلتقي وزير خارجية جمهورية مصر العربية السيد سامح شكري

وزير الخارجية يلتقي نظيره المصري على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في دورته الـ31 بالجزائر

29 أكتوبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم السبت مع وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته ال31 في العاصمة الجزائر.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين واستعراض المواضيع والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري والتنسيق المشترك حيالها دعما وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك وضمانا لانجاح أعمال القمة العربية.

المصدر
كونا
الوسوم
29 أكتوبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

براك الشيتان رئيساً لمجلس الخدمة المدنية

29 أكتوبر، 2022

وزير الخارجية يلتقي أمين عام جامعة الدول العربية على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في دورته الـ31 بالجزائر

29 أكتوبر، 2022

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة الى الرئيس التركي بمناسبة العيد الوطني لبلاده

29 أكتوبر، 2022

وزير الخارجية يلتقي بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي على هامش الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ31 بالجزائر

29 أكتوبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى