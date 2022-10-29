وزير الخارجية يلتقي نظيره المصري على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في دورته الـ31 بالجزائر

وزير الخارجية يلتقي نظيره المصري على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في دورته الـ31 بالجزائر

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم السبت مع وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته ال31 في العاصمة الجزائر.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين واستعراض المواضيع والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري والتنسيق المشترك حيالها دعما وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك وضمانا لانجاح أعمال القمة العربية.