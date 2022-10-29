أمين “مجلس التعاون” يستنكر تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية بشأن استضافة قطر لبطولة كأس العالم

استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف اليوم السبت تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بشأن استضافة دولة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022.

وأكد الحجرف في بيان موقف دول مجلس التعاون الداعم لقطر في التصدي لأي تدخل في شؤونها الداخلية من خلال نشر الادعاءات التي لا تخدم قيام علاقات طبيعية بين البلدين باعتبارها انتهاكا للأعراف والتقاليد الدبلوماسية والقوانين الدولية.

وقال الحجرف إن قطر ماضية في تحقيق الانجازات واستضافتها لبطولة كأس العالم 2022 يعد مصدر فخر واعتزاز مستحق مشيدا بالدور الرائد الذي تقوم به قطر في بناء التواصل الحضاري وتعزيز التفاهم بين الشعوب في إطار من الاحترام المتبادل.

وكانت فيزر قد انتقدت سجل قطر في مجال حقوق الإنسان خلال مقابلة مع إحدى الإذاعات المحلية فيما استدعت وزارة الخارجية القطرية امس الجمعة سفير ألمانيا لدى قطر الدكتور كلاوديوس فيشباخ وسلمته مذكرة احتجاج رسمية معربة فيها عن خيبة أمل دولة قطر ورفضها التام وشجبها للتصريحات التي أدلت بها الوزيرة في حق استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022 كما طالبت بتوضيحات بشأن هذه التصريحات.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قطر حق استضافة المونديال عام 2010 فيما من المقرر أن تنطلق منافسات (مونديال قطر 2022) في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر من العام الجاري في أول نسخة للبطولة تقام بالوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.