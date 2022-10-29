وزير الخارجية يلتقي أمين عام جامعة الدول العربية على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في دورته الـ31 بالجزائر

وزير الخارجية يلتقي أمين عام جامعة الدول العربية على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في دورته الـ31 بالجزائر

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم السبت مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته ال31 في العاصمة الجزائر.

وتم خلال اللقاء استعراض المواضيع والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري التحضيري وجميع البنود المدرجة على جدول أعماله والقرارات والموضوعات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك التي سيتم رفعها لمقام أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول العربية في أعمال القمة.