وليد الخشتي يتوسط فريق زين في جناح الشركة بالمعرض

“زين” الراعي البلاتيني لمعرض 965 Outlet Expo

29 أكتوبر، 2022
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أعلنت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها البلاتينية لمعرض 965 Outlet Expo الذي أقيم على مدار أربعة أيام في قاعة الراية وسط حضورٍ جماهيريٍ كبير وبمُشاركة العديد من العلامات التجارية المُميزة والفاخرة التي قدّمت العديد من الخدمات والمنتجات المتنوعة للزوار.

وأتى دعم زين لهذه الفعالية التسويقية المُتميزة تحت مظلّة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة تجاه تشجيع الطاقات والمواهب المحلّية في مُختلف المجالات، وخاصةً ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة، وذلك بهدف المُساهمة في تقديم جيل من الشباب الكويتي القادر على المشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني بكفاءة.

وتواجدت زين في المعرض عبر جناحها الخاص، والذي قدّمت من خلاله العديد من الخدمات الرقمية لعملائها والزائرين، بالإضافة إلى تقديم العروض المميزة وتشكيلة من اكسسوارات الأجهزة الذكية، كما قامت بتزويد المتسوقين بأكياس مُعاد تدويرها تم صنعها من إعلانات زين الكبيرة في الشوارع، وذلك لاستخدامها لمشترياتهم في المعرض بدلاً من الأكياس البلاستيكية، حرصاً منها على تعزيز مفهوم التسوّق المُستدام ولنشر الوعي البيئي الإيجابي.

ويهدف معرض 965 Outlet Expo إلى دعم مشاريع وشركات التجزئة، وذلك لإتاحة الفرصة لهم لتسويق وعرض منتجاتهم وخدماتهم في أجواء اجتماعية مُتجددة جنباً إلى جنب مع زملائهم من الشركات الأخرى، ومع كونه معرضاً يرتكز حول دعم الشركات المحلية، إلا أنه قام أيضاً باستضافة شركات ومشاريع من المنطقة والعالم، مثل البحرين والإمارات ولبنان ومصر والهند.

وأكدت زين أن رعايتها ودعمها لهذه الفعالية تُعتبر إضافة لسلسلة البرامج والمبادرات التي تدعمها وتشجعها بشكل متواصل لتحفّز الطاقات المحليّة على دفع منتجاتهم الوطنية بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة، وخاصةً أن المعرض يستقطب أعداداً كبيرة من الجماهير والعائلات والمتسوقين الشغوفين بالعلامات التجارية المتميزة والفاخرة.

المصدر
بيان صحفي
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29 أكتوبر، 2022
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