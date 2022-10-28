انطلاق دورة الألعاب السعودية بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية

انطلقت اليوم الجمعة دورة الالعاب السعودية في حفل أقيم على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، وحضره رئيس مجلس ادارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح مترأسا وفد دولة الكويت.

وقال وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في كلمته بالحفل ان هذه الفكرة خطط لها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الامير محمد بن سلمان ليمنح أكثر من 6000 رياضي ورياضية فرصة المنافسة وإبراز المواهب نحو تحقيق البطولات واعتلاء منصات التتويج.

وكشف الأير عبدالعزيز بن تركي عن مشاركة أبطال سعوديين يمثلون أكثر من 200 ناد سيتنافسون على حصد اللقب في 45 رياضة مع 5 رياضات أخرى مخصصة للأبطال البارالمبيين.

واعرب عن الامنيات أن تكون هذه الدورة نواة ومفتاحا لتقديم أبطال مميزين ومبدعين قادرين على تطوير أنفسهم وذاتهم لرفع اسم المملكة مستقبلا في المحافل القارية والإقليمية والدولية.

من جهته أشار أمين السر المساعد للجنة الاولمبية الكويتية علي المري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش الحفل إن الدورة تعتبر بذرة طيبة جدا للمستقبل لاستكشاف ما في السعودية من مواهب رياضية لافتا الى انها تعزز اللحمة الخليجية بين أبناء الخليج العربي الذين يتواجدون في حفل الافتتاح وكذلك وجود منظمات دولية وآسيوية.

واضاف “ان وجود 45 لعبة تحت مظلة دورة الألعاب السعودية ولاعبين من جميع مناطق المملكة يعطي دعما ودافعا للاعبين ودافعا لنا كمسؤولين في الرياضة الخليجية”.

واكد المري ان اقامة هذه الدورة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتوجيهات واهتمام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الامير محمد بن سلمان يدل على الاهتمام الكبير بالرياضة والنهوض بها معربا عن الامنيات بالتوفيق للمملكة العربية السعودية في المحافل الكبيرة التي تصبو اليها متمنيا لها مزيدا من التوفيق في الرياضة وفي جميع المجالات.

وضم الوفد الكويتي المشارك عضو مجلس ادارة اللجنة الأولمبية الشيخ مبارك فيصل نواف الأحمد الصباح والامين العام للجنة حسين المسلم.

يذكر أن منافسات الألعاب السعودية تقام في 22 منشأة بمدينة الرياض وبمشاركة أكثر من 6000 رياضي ورياضية وتستمر حتى 7 نوفمبر المقبل.