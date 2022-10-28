وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يلتقي بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بجمهورية العراق

وزير الخارجية يلتقي بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي على هامش الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ31 بالجزائر

29 أكتوبر، 2022
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لتقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الجمعة مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بجمهورية العراق الشقيقة فؤاد محمد حسين وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ31 في العاصمة الجزائر.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.

المصدر
كونا
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29 أكتوبر، 2022
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