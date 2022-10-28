وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح خلال لقائه نظيره اللبناني

وزير الخارجية يلتقي نظيره اللبناني على هامش الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ31 في الجزائر

28 أكتوبر، 2022
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التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الجمعة مع وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اللبنانية الشقيقة الدكتور عبدالله بوحبيب وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ31 في العاصمة الجزائر.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.

المصدر
كونا
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28 أكتوبر، 2022
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