وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح خلال لقائه مع نظيره الجزائري

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائري العلاقات الوثيقة بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية والدولية

28 أكتوبر، 2022
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التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الجمعة مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة رمطان لعمامره وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة الجزائر لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته ال31 التي تستضيفها الجزائر.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.

المصدر
كونا
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28 أكتوبر، 2022
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