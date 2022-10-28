وزارة الداخلية: ضبط 3 أشخاص حاولوا تهريب 174 كيلو غراما من مادة الحشيش المخدرة في جون الكويت

وزارة الداخلية: ضبط 3 أشخاص حاولوا تهريب 174 كيلو غراما من مادة الحشيش المخدرة في جون الكويت

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة ضبط ثلاثة أشخاص أثناء محاولتهم تهريب نحو 174 كيلو غراما من مادة الحشيش المخدرة كانت ملقاة في قاع البحر بمنطقة جون الكويت.

وقالت الوزارة في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إنه استمرارا لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح تمكن قطاع أمن المنافذ والحدود ممثلا في الإدارة العامة لخفر السواحل وبالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط المتهمين وإحالتهم والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وشددت على حرص النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على ضرورة التصدي بكل قوة وحزم لمواجهة مهربي المخدرات ومروجيها.